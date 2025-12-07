Stage de danse avec Jean-Marc Généreux Le Stelsia Saint-Sylvestre-sur-Lot

Stage de danse avec Jean-Marc Généreux

Le Stelsia Lalande Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Vous êtes fans de l’émission Danse avec les Stars ? Venez assister au deuxième événement de l’association POZEVENTS lors d’un après-midi de danse suivi de séances dédicaces et photos, animés par Jean-Marc GÉNÉREUX, juge emblématique de l’émission Danse avec les Stars connu pour son fameux ET ÇA J’A

Vous êtes fans de l’émission Danse avec les Stars ? Venez assister au deuxième événement de l’association POZEVENTS lors d’un après-midi de danse suivi de séances dédicaces et photos, animés par Jean-Marc GÉNÉREUX, juge emblématique de l’émission Danse avec les Stars connu pour son fameux ET ÇA J’ACHÈTE ! . .

Le Stelsia Lalande Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Stage de danse avec Jean-Marc Généreux

Are you a fan of Danse avec les Stars? Join us for the POZEVENTS association’s second event, an afternoon of dancing followed by autograph and photo sessions, hosted by Jean-Marc GÉNÉREUX, the emblematic Danse avec les Stars judge best known for his famous ET ÇA J’A

German : Stage de danse avec Jean-Marc Généreux

Sind Sie ein Fan der Sendung Dancing with the Stars? Kommen Sie zur zweiten Veranstaltung des Vereins POZEVENTS und erleben Sie einen Tanznachmittag mit anschließender Autogramm- und Fotostunde, moderiert von Jean-Marc GÉNÉREUX, dem ikonischen Richter der Sendung Danse avec les Stars, der für sein berühmtes ET ÇA J’A bekannt ist

Italiano :

Siete appassionati di Danse avec les Stars? Partecipate al secondo evento dell’associazione POZEVENTS, un pomeriggio di ballo seguito da sessioni di autografi e foto, condotto da Jean-Marc GÉNÉREUX, il giudice emblematico di Danse avec les Stars conosciuto per il suo famoso ET ÇA J’A

Espanol : Stage de danse avec Jean-Marc Généreux

¿Es usted fan de Danse avec les Stars? Asista al segundo evento de POZEVENTS, una tarde de baile seguida de sesiones de firmas y fotos, presentado por Jean-Marc GÉNÉREUX, el emblemático juez de Danse avec les Stars conocido por su famoso ET ÇA J’A

L’événement Stage de danse avec Jean-Marc Généreux Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot