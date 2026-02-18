Stage de danse Bachata Sensuelle Le Plessis-Belleville

Stage de danse Bachata Sensuelle

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:15:00

fin : 2026-03-08 16:45:00

Date(s) :

2026-03-08

Venez travailler votre style, votre technique et surtout prendre un maximum de plaisir sur la piste !

Gueudry Dance School Le Plessis-Belleville

Dimanche 8 mars

de 15h15 à 16h45

25€ (Pack Bachata + Latin Fusion 35€)

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

English :

Come and work on your style, your technique and, above all, have maximum fun on the track!

? Gueudry Dance School ? Le Plessis-Belleville

? Sunday, March 8th

? 3.15pm to 4.45pm

? 25? (Pack Bachata + Latin Fusion 35?)

