Stage de danse Bachata Sensuelle Le Plessis-Belleville

Venez travailler votre style, votre technique et surtout prendre un maximum de plaisir sur la piste !
Gueudry Dance School Le Plessis-Belleville
Dimanche 8 mars
de 15h15 à 16h45
25€ (Pack Bachata + Latin Fusion 35€)
4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France
English :
Come and work on your style, your technique and, above all, have maximum fun on the track!
? Gueudry Dance School ? Le Plessis-Belleville
? Sunday, March 8th
? 3.15pm to 4.45pm
? 25? (Pack Bachata + Latin Fusion 35?)
