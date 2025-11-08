Stage de danse Bollywood Salle du Foyer Jean Barbet Saint-Laurent-sur-Gorre
Stage de danse Bollywood Salle du Foyer Jean Barbet Saint-Laurent-sur-Gorre samedi 8 novembre 2025.
Stage de danse Bollywood
Salle du Foyer Jean Barbet 6 rue Jean Jaurés Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Venez découvrir et vous initier à la danse Bollywood avec Myléna de l’association Zeïna. .
Salle du Foyer Jean Barbet 6 rue Jean Jaurés Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 46 50 mouv.danse87@gmail.com
