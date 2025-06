[Stage de danse] Bollywood (tous niveaux) In Form’ Dieppe 22 juin 2025 14:30

Seine-Maritime

[Stage de danse] Bollywood (tous niveaux) In Form’ / 3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-06-22 14:30:00

fin : 2025-06-22 16:00:00

2025-06-22

✨ Envie de voyager sans quitter la salle de danse ?

Plongez dans l’univers coloré et énergique du cinéma indien avec ce stage de danse Bollywood animé par le talentueux Praveen Shandilya. Un moment joyeux, rythmé et accessible à tous, pour découvrir les gestes expressifs, les pas traditionnels et l’énergie communicative de cette danse emblématique.

Stage ouvert à tous les niveaux, que vous soyez débutant curieux ou danseur confirmé.

In Form’ / 3 Place Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 69 47 55 julie@in-form.fr

English : [Stage de danse] Bollywood (tous niveaux)

? Want to travel without leaving your dance studio?

Immerse yourself in the colorful, energetic world of Indian cinema with this Bollywood dance workshop led by the talented Praveen Shandilya. A joyful, rhythmic moment accessible to all, to discover the expressive gestures, traditional steps and communicative energy of this emblematic dance.

Open to all levels, whether you’re a curious beginner or an experienced dancer.

German :

? Haben Sie Lust zu reisen, ohne den Tanzsaal zu verlassen?

Tauchen Sie ein in die farbenfrohe und energiegeladene Welt des indischen Kinos mit diesem Bollywood-Tanzkurs, der vom talentierten Praveen Shandilya geleitet wird. Ein fröhlicher, rhythmischer und für alle zugänglicher Moment, um die ausdrucksstarken Gesten, die traditionellen Schritte und die kommunikative Energie dieses emblematischen Tanzes zu entdecken.

Dieser Kurs ist für alle Niveaus offen, egal ob Sie ein neugieriger Anfänger oder ein erfahrener Tänzer sind.

Italiano :

? Volete viaggiare nel mondo senza lasciare la vostra scuola di danza?

Immergetevi nel mondo colorato ed energico del cinema indiano con questo workshop di danza Bollywood condotto dal talentuoso Praveen Shandilya. Un’esperienza gioiosa, ritmica e accessibile a tutti, per scoprire i gesti espressivi, i passi tradizionali e l’energia contagiosa di questa danza emblematica.

Aperto a tutti i livelli, dai principianti curiosi ai ballerini esperti.

Espanol :

? ¿Quieres viajar por el mundo sin salir de tu estudio de danza?

Sumérjase en el colorido y enérgico mundo del cine indio con este taller de danza Bollywood dirigido por el talentoso Praveen Shandilya. Una experiencia alegre, rítmica y accesible para todos, para descubrir los gestos expresivos, los pasos tradicionales y la energía contagiosa de esta danza emblemática.

Abierto a todos los niveles, desde principiantes curiosos hasta bailarines experimentados.

L’événement [Stage de danse] Bollywood (tous niveaux) Dieppe a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie