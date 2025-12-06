Stage de danse Bollywood Salle des sports Trévou-Tréguignec

Stage de danse Bollywood

Salle des sports 5B Rue des Écoles Trévou-Tréguignec

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Oubliez la grisaille de décembre venez danser et voyager en Inde le temps d’un après-midi !

Pour ça, participez à notre stage de découverte pour vous initier à la danse Bollywood.

Si vous aimez les musiques entraînantes, les couleurs vives et l’énergie des films indiens, c’est l’occasion parfaite pour essayer ce style vraiment amusant.

Pas besoin d’avoir déjà dansé: ce stage est fait pour les débutants et pour celles et ceux qui veulent simplement bouger et se faire plaisir.

Nous allons apprendre quelques pas de base, les expressions de mains (les Mudras ?) et une petite chorégraphie simple, le tout dans une ambiance très conviviale. Venez avec des vêtements confortables, une bouteille d’eau et un grand sourire.

Le nombre de places étant limité, envoyez-nous un message privé pour réserver votre place. .

Salle des sports 5B Rue des Écoles Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 05 39 41

