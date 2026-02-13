Stage de danse brésilienne avec Nordestinoz, Théâtre de Cornouaille, Quimper
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00
Deux musiciens proposent un atelier de danse brésilienne en écho à leur concert dans le cadre de la soirée So Breizh !
Ce stage ne demande aucun prérequis technique.
À partir de 14 ans
Tarif : 28€ (atelier + spectacle) par participant
Renseignements / Inscriptions 02 98 55 98 50
https://www.facebook.com/events/1767613834122877/
