Stage de danse brésilienne avec Nordestinoz, Théâtre de Cornouaille, Quimper

Stage de danse brésilienne avec Nordestinoz Jeudi 19 mars, 18h30 Théâtre de Cornouaille Finistère

Début : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00

Deux musiciens proposent un atelier de danse brésilienne en écho à leur concert dans le cadre de la soirée So Breizh !

Ce stage ne demande aucun prérequis technique.

À partir de 14 ans

Tarif : 28€ (atelier + spectacle) par participant

Renseignements / Inscriptions 02 98 55 98 50

https://www.facebook.com/events/1767613834122877/

Théâtre de Cornouaille Quimper 29000 Finistère Bretagne

