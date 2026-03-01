Stage de danse Bretonne

6 Rue de l’Église Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Stage d’initiation à la danse bretonne animé par Ghislaine Le Fur .

6 Rue de l’Église Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

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English : Stage de danse Bretonne

L’événement Stage de danse Bretonne Châteaulin a été mis à jour le 2026-03-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE