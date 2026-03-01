Stage de danse Bretonne Châteaulin
Stage de danse Bretonne Châteaulin samedi 21 mars 2026.
Stage de danse Bretonne
6 Rue de l’Église Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Stage d’initiation à la danse bretonne animé par Ghislaine Le Fur .
6 Rue de l’Église Châteaulin 29150 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de danse Bretonne
L’événement Stage de danse Bretonne Châteaulin a été mis à jour le 2026-03-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE