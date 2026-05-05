Stage de danse Bretonne Châteaulin
Stage de danse Bretonne Châteaulin samedi 13 juin 2026.
Châteaulin
Stage de danse Bretonne
6 Rue de l’Église Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
A l’occasion de ses 80 ans, le Cercle Celtique de Châteaulin organise 4 stages de danse bretonne tout au long de l’année 2026. Chaque stage, indépendant des autres, vous proposera de vous initier à différentes danses des terroirs de Bretagne.
Ce deuxième stage, on vous propose de vous découvrir ou re-découvrir les danses des iles et du cap sizun. Stage animé par Raymond Le Lann. Ouvert à des débutants, adultes comme enfants .
6 Rue de l’Église Châteaulin 29150 Finistère Bretagne
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English : Stage de danse Bretonne
L’événement Stage de danse Bretonne Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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