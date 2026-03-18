STAGE DE DANSE CABARET STUDIO ART’CORP

27 rue de la Prud’homie Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Studio Art’Corps vous ouvre ses portes pour une parenthèse artistique sous le signe du Cabaret. Venez explorer les codes de cette discipline emblématique posture, élégance et mise en scène, le tout dans l’ambiance bienveillante et chaleureuse .

Que vous soyez débutant curieux ou danseur confirmé, ce stage est l’occasion idéale de se faire plaisir et de lâcher prise. Pour clôturer cette expérience en beauté, un pot de convivialité vous sera offert. Un moment d’échange privilégié entre passionnés et curieux pour débriefer les chorégraphies autour d’un verre ! .

27 rue de la Prud’homie Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 6 16 13 83 69 artcorpsdanse34@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGE DE DANSE CABARET STUDIO ART’CORP

Studio Art’Corps opens its doors to you for an artistic interlude under the sign of Cabaret. Come and explore the codes of this emblematic discipline: posture, elegance and staging, all in a warm and friendly atmosphere.

L’événement STAGE DE DANSE CABARET STUDIO ART’CORP Sérignan a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34