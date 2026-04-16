Stage de danse, chant et percussions africaines Salle communale Juilley
Stage de danse, chant et percussions africaines Salle communale Juilley dimanche 19 avril 2026.
Juilley
Stage de danse, chant et percussions africaines
Salle communale 4 route du Calvaire Juilley Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Vous voulez faire découvrir ou redécouvrir la culture africaine ? Alors quoi de mieux que des stages avec des professionnels africains.
L’asso AYAN TOLO propose pour les adultes
– un stage de djembé de 10h à 11h30 20 euros et 15 euros pour les adhérents
– un stage de chant de 11h30 à 12h30 15 euros et 10 euros pour les adhérents
– un stage de danse africaine de 14h à 16h30 25 euros et 20 euros pour les adhérents
2 stages 5 euros 3 stages 10 euros les 2 stages => 30 euros
Stages animés par Attini percussionniste ivoirien et Jean Randolphe danseur ivoirien. .
Salle communale 4 route du Calvaire Juilley 50220 Manche Normandie +33 6 66 86 96 39 ayantolo@outlook.fr
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English : Stage de danse, chant et percussions africaines
L’événement Stage de danse, chant et percussions africaines Juilley a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts