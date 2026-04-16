Stage de danse, chant et percussions africaines Salle communale Juilley

Juilley

Stage de danse, chant et percussions africaines

Salle communale 4 route du Calvaire Juilley Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Vous voulez faire découvrir ou redécouvrir la culture africaine ? Alors quoi de mieux que des stages avec des professionnels africains.

L’asso AYAN TOLO propose pour les adultes

– un stage de djembé de 10h à 11h30 20 euros et 15 euros pour les adhérents

– un stage de chant de 11h30 à 12h30 15 euros et 10 euros pour les adhérents

– un stage de danse africaine de 14h à 16h30 25 euros et 20 euros pour les adhérents

2 stages 5 euros 3 stages 10 euros les 2 stages => 30 euros

Stages animés par Attini percussionniste ivoirien et Jean Randolphe danseur ivoirien. .

Salle communale 4 route du Calvaire Juilley 50220 Manche Normandie +33 6 66 86 96 39 ayantolo@outlook.fr

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English : Stage de danse, chant et percussions africaines

L’événement Stage de danse, chant et percussions africaines Juilley a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts