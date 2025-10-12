Stage de danse Espace Musique et Danse Clohars-Carnoët

Stage de danse

Espace Musique et Danse 1 Place de la liberté d’expression Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Pendant deux jours, les élèves sont invités à explorer et étoffer leur pratique, en présence deux professionnelles reconnues Gwen Aublanc-Lazzara et Isabelle Couffin.

Gwen Aublanc-Lazzara, enseignante au Conservatoire de Brest Métropole, interviendra en AFCMD (Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé). Élaborée dans un objectif préventif, éducatif et artistique, l’AFCMD interroge l’intention du geste et l’organisation posturale de la personne en instaurant un dialogue ouvert avec l’imaginaire du mouvement.

Isabelle Couffin, animée par le mouvement du corps et la collaboration entre les multiples esthétiques artistiques, l’action d’Isabelle Couffin tend vers un partage, une proposition de se découvrir et goûter au plaisir de la musicalité du corps. Enseignante au CRR de Brest Métropole, elle transmet la technique classique par un lien fort à l’anatomie et les dispositions naturelles de chaque danseur. Elle nourrit cette transmission de la danse classique présente depuis plusieurs siècles, s’inspire des apports du XXème comme notamment l’univers de Wilfried Piolet mais aussi par les méthodes somatiques, comme la Technique Alexander. .

