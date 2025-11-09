Stage de Danse Contact Improvisation avec Catherine Kych Gymnase de la Cour des lions Paris
Stage de Danse Contact Improvisation avec Catherine Kych Gymnase de la Cour des lions Paris dimanche 9 novembre 2025.
Une journée ou une après-midi pour habiter la
gravité, jouer avec nos masses, moduler les manières dont nous nous
portons et démultiplier ce sur quoi nous prenons appui.
Une plongée dans le faire dans le non-faire, c’est-à-dire dans la
possibilité de laisser émerger l’action depuis l’équilibre mouvant des
forces qui nous traversent. L’action s’y déploie alors sans intention de
maîtrise : elle s’accorde au monde plutôt qu’elle ne le commande.
Dans cette dynamique d’auto-régulation, le corps, le duo, la jam
deviennent des systèmes sensible, où chaque variation d’appui, de
dynamique ou d’intention informe la suivante.
À l’écoute du mouvement partagé, le contact devient un langage sensible,
tissé d’attention, de curiosité et de jeu.
Ouvert à toutes et tous.
DATES & LIEUX :
9 nov 2025 de 10h30 à 12h30 : gymnase Cour des lions, salle de tennis de table au 3e étage
7 déc 2025 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse au
2e étage
11 jan 2026 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse
au 2e étage
8 fév 2026 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse au
2e étage
8 mars 2026 de 14h à 18h : gymnase Cour des lions, salle de
danse au 2e étage
19 avril 2026 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse
au 2e étage
14 juin 2026 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse
au 2e étage
L’ENSEIGNANTE :
Catherine Kych danse depuis sa plus tendre enfance.
La danse classique est son fil conducteur, mais à la recherche
d’espaces de liberté, de jeu et de partage, elle a plongé en 2007 dans
le contact improvisation. Elle s’est enthousiasmée pour cette pratique
non‐normative qui offrait la possibilité de rencontrer, d’abord par le
toucher et le mouvement – puis par les mots – des « autres », et de
construire et déconstruire avec eux le monde.
Chemin faisant, elle s’est dotée de différents outils pour
approfondir ses pratiques de danse et d’accompagnement : une formation
de « Danse et Thérapie du mouvement » (avec notamment les outils de la psychopédagogie perceptive et de la fasciathérapie de Danis Bois), le D.U. « Danse et éducation somatique » de Paris VIII, une formation en Entretien d’Explicitation
qui s’est trouvé être l’outil qui lui manquait pour accompagner la mise
en mots de l’expérience des danseurs. Depuis elle est un membre actif
du GREX (www.grex2.com), groupe de recherche sur l’explicitation fondé par Pierre Vermersch. Le D.U. « Médecine, méditation et neurosciences »
de Strasbourg est venu compléter ses connaissances pratiques et
théoriques sur l’attention – notamment dans les pratiques méditatives.
Catherine s’est enfin formée à l’hypnose ericksonienne
pour tenter de mieux comprendre les liens entre imagination, perception,
langage et relation, et la manière dont ils influencent les mécanismes
de création, d’apprentissage et de changement.
Depuis de nombreuses années, Catherine enseigne et organise des
stages et des festivals de contact improvisation au sein de
l’association « L’œil et la main » dont elle est l’une des membres
fondatrices. Selon les invitations, elle assure aussi des stages et des
masters classes de contact improvisation au sein de conservatoires, de
CDCN ou du CND ou de festival international tel que celui de Freiburg.
Une invitation à revenir aux fondamentaux du contact improvisation.
payant
TARIFS
Stage de 4h : 32€
l’atelier à l’unité ou 2 ateliers sur la carte
de 10 ateliers + adhésion
Stage à la journée : 50€ l’atelier à l’unité ou 3 ateliers sur la carte de 10 ateliers + adhésion
Public adultes. A partir de 16 ans.
Gymnase de la Cour des lions 9 Rue Alphonse Baudin 75011 Paris
http://lolm.eu/stage-ci-dimanche/ ci.breguet.lolm@gmail.com https://www.facebook.com/etlamain/ https://www.facebook.com/etlamain/