Stage de Danse Contact Improvisation avec Catherine Kych Gymnase de la Cour des lions Paris

Une journée ou une après-midi pour habiter la

gravité, jouer avec nos masses, moduler les manières dont nous nous

portons et démultiplier ce sur quoi nous prenons appui.

Une plongée dans le faire dans le non-faire, c’est-à-dire dans la

possibilité de laisser émerger l’action depuis l’équilibre mouvant des

forces qui nous traversent. L’action s’y déploie alors sans intention de

maîtrise : elle s’accorde au monde plutôt qu’elle ne le commande.

Dans cette dynamique d’auto-régulation, le corps, le duo, la jam

deviennent des systèmes sensible, où chaque variation d’appui, de

dynamique ou d’intention informe la suivante.

À l’écoute du mouvement partagé, le contact devient un langage sensible,

tissé d’attention, de curiosité et de jeu.

Ouvert à toutes et tous.

DATES & LIEUX :

9 nov 2025 de 10h30 à 12h30 : gymnase Cour des lions, salle de tennis de table au 3e étage

7 déc 2025 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse au

2e étage

11 jan 2026 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse

au 2e étage

8 fév 2026 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse au

2e étage

8 mars 2026 de 14h à 18h : gymnase Cour des lions, salle de

danse au 2e étage

19 avril 2026 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse

au 2e étage

14 juin 2026 de 14h à 18h : gymnase Breguet, salle de danse

au 2e étage

L’ENSEIGNANTE :

Catherine Kych danse depuis sa plus tendre enfance.

La danse classique est son fil conducteur, mais à la recherche

d’espaces de liberté, de jeu et de partage, elle a plongé en 2007 dans

le contact improvisation. Elle s’est enthousiasmée pour cette pratique

non‐normative qui offrait la possibilité de rencontrer, d’abord par le

toucher et le mouvement – puis par les mots – des « autres », et de

construire et déconstruire avec eux le monde.

Chemin faisant, elle s’est dotée de différents outils pour

approfondir ses pratiques de danse et d’accompagnement : une formation

de « Danse et Thérapie du mouvement » (avec notamment les outils de la psychopédagogie perceptive et de la fasciathérapie de Danis Bois), le D.U. « Danse et éducation somatique » de Paris VIII, une formation en Entretien d’Explicitation

qui s’est trouvé être l’outil qui lui manquait pour accompagner la mise

en mots de l’expérience des danseurs. Depuis elle est un membre actif

du GREX (www.grex2.com), groupe de recherche sur l’explicitation fondé par Pierre Vermersch. Le D.U. « Médecine, méditation et neurosciences »

de Strasbourg est venu compléter ses connaissances pratiques et

théoriques sur l’attention – notamment dans les pratiques méditatives.

Catherine s’est enfin formée à l’hypnose ericksonienne

pour tenter de mieux comprendre les liens entre imagination, perception,

langage et relation, et la manière dont ils influencent les mécanismes

de création, d’apprentissage et de changement.

Depuis de nombreuses années, Catherine enseigne et organise des

stages et des festivals de contact improvisation au sein de

l’association « L’œil et la main » dont elle est l’une des membres

fondatrices. Selon les invitations, elle assure aussi des stages et des

masters classes de contact improvisation au sein de conservatoires, de

CDCN ou du CND ou de festival international tel que celui de Freiburg.

Une invitation à revenir aux fondamentaux du contact improvisation.

payant

TARIFS

Stage de 4h : 32€

l’atelier à l’unité ou 2 ateliers sur la carte

de 10 ateliers + adhésion

Stage à la journée : 50€ l’atelier à l’unité ou 3 ateliers sur la carte de 10 ateliers + adhésion

Public adultes. A partir de 16 ans.

Gymnase de la Cour des lions 9 Rue Alphonse Baudin 75011 Paris

http://lolm.eu/stage-ci-dimanche/ ci.breguet.lolm@gmail.com https://www.facebook.com/etlamain/ https://www.facebook.com/etlamain/