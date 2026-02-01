Stage de danse contemporain jazz street jazz route de Conliège Perrigny
Stage de danse contemporain jazz street jazz route de Conliège Perrigny vendredi 13 février 2026.
Stage de danse contemporain jazz street jazz
route de Conliège Studio Sport Santé Perrigny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-14 20:00:00
Date(s) :
2026-02-13
.
route de Conliège Studio Sport Santé Perrigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 54 12 90 danseznous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de danse contemporain jazz street jazz
L’événement Stage de danse contemporain jazz street jazz Perrigny a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION