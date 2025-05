Stage de danse contemporaine – Association Coquille et Carapace – Maison des Haubans Nantes, 21 juin 2025 14:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 14:30 – 17:15

Gratuit : non 25€ l’après-midi – 40 € le week-end Réservation : 06 08 68 51 83 – compagniecoquilleetcarapace@gmail.com Adulte, Tout public

Dans le cadre du Mois des pratiques artistiques en amateur. Venez découvrir les nombreux événements qui valorisent les pratiques artistiques en amateur en juin 2025. Cours suivi d’un atelier chorégraphique. Pour adultes, tous niveaux. On peut apporter un texte ou une musique de son choix. Stages les 21 et 22 juin 2025 de 14h30 à 17h15

Maison des Haubans Nantes 44021

06 08 68 51 83