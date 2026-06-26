Campagnac-lès-Quercy

Stage de Danse contemporaine, contact-impros et composition instantanée

Campagnac-lès-Quercy Dordogne

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Stage de danse contemporaine, contact improvisation et composition instantanée avec des professionnelles. Réservation au 07 78 84 38 50.

Samedi 22 Stage de danse avec Laura Contri, danseuse et chorégraphe, diplomée d’état Arterradanse

10h30 à 12h00 Danse contemporaine. Niveau débutant/intermédiaire.

14h00 à 16h00 Danse contact improvisation. Tous niveaux.

17h00 à 19h00 Jam

Dimanche 23 Stage de danse avec Sylvie Merle chorégraphe, Youri Sprogis, violoncelliste et La Compagnie Les chorégraphes de l’instant

11h00 à 17h00 Danse impro et composition instantanée

Tarif du week-end 140€

Informations et réservations au 07 78 84 38 50 .

Campagnac-lès-Quercy 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 84 38 50

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English : Stage de Danse contemporaine, contact-impros et composition instantanée

Contemporary dance, contact improvisation, and instant composition workshop led by professional dancers. To reserve, call 07 78 84 38 50.

L’événement Stage de Danse contemporaine, contact-impros et composition instantanée Campagnac-lès-Quercy a été mis à jour le 2026-06-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne