Stage de Danse contemporaine, contact-impros et composition instantanée Campagnac-lès-Quercy
Stage de Danse contemporaine, contact-impros et composition instantanée Campagnac-lès-Quercy samedi 22 août 2026.
Campagnac-lès-Quercy
Stage de Danse contemporaine, contact-impros et composition instantanée
Campagnac-lès-Quercy Dordogne
Tarif : 140 – 140 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Stage de danse contemporaine, contact improvisation et composition instantanée avec des professionnelles. Réservation au 07 78 84 38 50.
Samedi 22 Stage de danse avec Laura Contri, danseuse et chorégraphe, diplomée d’état Arterradanse
10h30 à 12h00 Danse contemporaine. Niveau débutant/intermédiaire.
14h00 à 16h00 Danse contact improvisation. Tous niveaux.
17h00 à 19h00 Jam
Dimanche 23 Stage de danse avec Sylvie Merle chorégraphe, Youri Sprogis, violoncelliste et La Compagnie Les chorégraphes de l’instant
11h00 à 17h00 Danse impro et composition instantanée
Tarif du week-end 140€
Informations et réservations au 07 78 84 38 50 .
Campagnac-lès-Quercy 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 84 38 50
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English : Stage de Danse contemporaine, contact-impros et composition instantanée
Contemporary dance, contact improvisation, and instant composition workshop led by professional dancers. To reserve, call 07 78 84 38 50.
L’événement Stage de Danse contemporaine, contact-impros et composition instantanée Campagnac-lès-Quercy a été mis à jour le 2026-06-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne