Stage de danse contemporaine et Stage de danse africaine Vatan 15 juillet 2025 10:00

Indre

Stage de danse contemporaine et Stage de danse africaine Vatan Indre

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Stage de danse contemporaine pour les 8-15 ans avec Cécile Loyer et stage de danse africaine pour adulte (16 ans et +) avec Karim Sylla.

Venez découvrir deux type de danse à Vatan grace à La Pratique. Rendez-vous à la salle des fêtes de Vatan.

Inscription obligatoire. 30 .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info.lapratique@gmail.com

English :

Contemporary dance workshop for 8-15 year-olds with Cécile Loyer and African dance workshop for adults (16+) with Karim Sylla.

German :

Zeitgenössischer Tanzkurs für 8- bis 15-Jährige mit Cécile Loyer und Afrikanischer Tanzkurs für Erwachsene (16 Jahre und älter) mit Karim Sylla.

Italiano :

Laboratorio di danza contemporanea per ragazzi dagli 8 ai 15 anni con Cécile Loyer e laboratorio di danza africana per adulti (16+) con Karim Sylla.

Espanol :

Taller de danza contemporánea para jóvenes de 8 a 15 años con Cécile Loyer y taller de danza africana para adultos (mayores de 16 años) con Karim Sylla.

L’événement Stage de danse contemporaine et Stage de danse africaine Vatan a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Champs d’Amour