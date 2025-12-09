STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE

Foyer rural Félines-Minervois Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Un stage d’improvisation avec Loriane Wagner une danse phénoménologique qui explore l’instant, l’espace et le rythme, entre sons, silences et mouvement.

Ce stage de danse contemporaine, animé par Loriane Wagner, s’appuie sur une recherche autour de l’improvisation.

L’approche phénoménologique proposée invite à construire la danse dans l’instant, à partir du vécu et de la perception directe de la réalité. Les participants sont amenés à écouter les sons, les silences, à ressentir le rythme et à se laisser guider par le mouvement. Cette danse devient une découverte de soi, une exploration sensible du corps en relation avec l’espace environnant. Loriane accompagne chacun dans une expérience où la spontanéité et l’écoute intérieure sont au cœur du processus.

Ce stage est ouvert à tous, débutants comme initiés, et offre une occasion rare de plonger dans une danse vivante, organique et profondément connectée à l’instant présent. .

Foyer rural Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

English :

An improvisation workshop with Loriane Wagner: a phenomenological dance that explores the moment, space and rhythm, between sound, silence and movement.

L’événement STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE Félines-Minervois a été mis à jour le 2025-12-06 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC