Stage de danse contemporaine Salle Saint Nicolas Granville

Stage de danse contemporaine avec Victor Duclos.

Un stage pour bien commencer l’année à destination des adultes, tout niveau. Pas de prérequis, seulement l’envie de danser !

Ce stage sera donné par Victor Duclos et est à destination des adultes, tout niveau, pour découvrir la danse contemporaine.

Le matin nous prendrons le temps de chauffer le corps et d’explorer ses possibilités au travers d’exercices simples, en silence et en musique. L’après-midi sera tourné vers la création en traversant des processus d’écriture inspirés de différents chorégraphes contemporains.

Voici les infos pratiques

Au programme de 10 h à 12 h 30, chauffe et exploration ; de 14 h à 17 h 30, atelier de composition.

Jauge plancher, six personnes ; plafond, douze personnes.

Les détails et l’inscription sont à retrouver sur leleurre.fr .

Salle Saint Nicolas Rue Marine Dunkerque Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 23 65 03 dites@leleurre.fr

