Stage de danse contemporaine Route de Paris Morlaix

Stage de danse contemporaine

Route de Paris Chappelle de l’IME de Trévidy Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Encorps à le plaisir d’organiser un stage avec Folly Romain Azaman, en amont de sa représentation au sein de la cie de Betty Tchomanga Histoire(s) Décoloniale(s), le 9 avril au théâtre de Morlaix.

Folly Romain Azaman est un artiste béninois qui insuffle une vie nouvelle aux rythmes ancestraux du Vodoun. Né en 1997 à Cotonou, il baigne dès son enfance dans cet univers spirituel, bercé par les chants, la percussion et les danses de sa mère, vodounssi dévouée, et les incantations de son père, hounnon respecté.

En 2021, il rencontre Betty Tchomanga et collabore en tant que musicien, interprète et danseur sur les pièces Leçons de Ténèbres, Histoire(s) Décoloniale(s) #Folly et Histoire(s) Décoloniale(s) #Portraits croisés.

Folly nous propose d’explorer la Chaise, Entre Attachement et Détachement Un Outil et un Objet Sacré.

La chaise est un objet quotidien, un outil fonctionnel. Dans le cadre artistique, elle se révèle être bien plus, capable de devenir un objet sacré, une œuvre d’art, un instrument de musique et un support pour la danse. Dans cette masterclasse, Folly vous propose d’explorer comment la chaise, à travers ses différentes facettes, devient un outil de transformation personnelle et collective.

Sur inscription. .

Route de Paris Chappelle de l’IME de Trévidy Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 42 37 51 54

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English : Stage de danse contemporaine

L’événement Stage de danse contemporaine Morlaix a été mis à jour le 2026-03-21 par OT BAIE DE MORLAIX