Stage de danse contemporaine pour ados Auditorium Saint-Julien-Chapteuil

Stage de danse contemporaine pour ados

Auditorium 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Ados ( dès 15 ans ) et adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-12-02 21:00:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-12-02

L’association Sauterelles et Libellules propose un stage de danse contemporaine pour ados ( à partir de 15 ans ) et adultes , ouvert à tous les niveaux, un mardi par mois à l’auditorium du centre culturel L’Échappée, à Saint-Julien-Chapteuil.

English :

The Sauterelles et Libellules association offers a contemporary dance workshop for teenagers (aged 15 and over) and adults, open to all levels, one Tuesday a month in the auditorium of the L?Échappée cultural center in Saint-Julien-Chapteuil.

German :

Der Verein Sauterelles et Libellules bietet an einem Dienstag im Monat im Auditorium des Kulturzentrums L’Échappée in Saint-Julien-Chapteuil einen zeitgenössischen Tanzkurs für Jugendliche (ab 15 Jahren) und Erwachsene an, der für alle Niveaustufen offen ist.

Italiano :

L’associazione Sauterelles et Libellules propone un laboratorio di danza contemporanea per adolescenti (a partire dai 15 anni) e adulti, aperto a tutti i livelli, un martedì al mese nell’auditorium del centro culturale L’Échappée di Saint-Julien-Chapteuil.

Espanol :

La asociación Sauterelles et Libellules propone un taller de danza contemporánea para adolescentes (a partir de 15 años) y adultos, abierto a todos los niveles, un martes al mes en el auditorio del centro cultural L’Échappée de Saint-Julien-Chapteuil.

