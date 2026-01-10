stage de danse contemporaine Cheray Saint-Georges-d’Oléron

stage de danse contemporaine

Cheray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 90 – 90 – EUR

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

2026-02-21

Stage de danse contemporaine ouvert à tous, dirigé par Hélène MASSARD

Danseuse, chorégraphe, Directrice artistique de la Cie EnPap’Liées

Cheray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 43 05 66 b.a.ba.asso17@gmail.com

English : contemporary dance workshop

Contemporary dance workshop open to all, directed by Hélène MASSARD

Dancer, choreographer, Artistic Director of Cie EnPap’Liées

