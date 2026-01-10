stage de danse contemporaine Cheray Saint-Georges-d’Oléron
stage de danse contemporaine Cheray Saint-Georges-d’Oléron samedi 21 février 2026.
stage de danse contemporaine
Cheray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 90 – 90 – EUR
Date : samedi 21 février 2026
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Stage de danse contemporaine ouvert à tous, dirigé par Hélène MASSARD
Danseuse, chorégraphe, Directrice artistique de la Cie EnPap’Liées
Cheray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 43 05 66 b.a.ba.asso17@gmail.com
English : contemporary dance workshop
Contemporary dance workshop open to all, directed by Hélène MASSARD
Dancer, choreographer, Artistic Director of Cie EnPap’Liées
