Stage de danse contemporaine (tous niveaux) Salle Haizeta- Centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Salle Haizeta- Centre culturel 12 rue duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 45 EUR
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
2026-02-01
L’association SueñoFlamenco accueille, cette année encore, la superbe danseuse Pauline Bonnat. Pauline nous fait le plaisir de venir encadrer de nouveau une journée d’ateliers accessible à tous autour de la danse contemporaine, mêlant exploration du mouvement, apprentissage d’une chorégraphie et création collective.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 .
