Stage de danse contemporaine (tous niveaux) Salle Haizeta- Centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Stage de danse contemporaine (tous niveaux)

Salle Haizeta- Centre culturel 12 rue duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01

L’association SueñoFlamenco accueille, cette année encore, la superbe danseuse Pauline Bonnat. Pauline nous fait le plaisir de venir encadrer de nouveau une journée d’ateliers accessible à tous autour de la danse contemporaine, mêlant exploration du mouvement, apprentissage d’une chorégraphie et création collective.

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 .

Salle Haizeta- Centre culturel 12 rue duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 92 00 29 suenoflamenco64@gmail.com

