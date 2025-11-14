Stage de danse Créative et Rythmes Pioggiola
Stage de danse Créative et Rythmes
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Début : Vendredi 2025-11-14 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
L’Aria organise un stage de danse ouvert à tous danse créative et rythmes, dirigé par Patricia Nagera, danseuse, chorégraphe, chanteuse et comédienne.
A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net
English : Dance workshop Créative et Rythmes
L’Aria is organizing a dance workshop open to all: creative dance and rhythms, led by Patricia Nagera, dancer, choreographer, singer and actress.
German :
Aria organisiert einen Tanzkurs, der für alle offen ist: kreativer Tanz und Rhythmen, geleitet von Patricia Nagera, Tänzerin, Choreografin, Sängerin und Schauspielerin.
Italiano :
L’Aria organizza un laboratorio di danza aperto a tutti: danza creativa e ritmo, condotto da Patricia Nagera, ballerina, coreografa, cantante e attrice.
Espanol :
L’Aria organiza un taller de danza abierto a todos: danza creativa y ritmo, dirigido por Patricia Nagera, bailarina, coreógrafa, cantante y actriz.
