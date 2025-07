Stage de danse Danse Passion à Viazac Viazac

Buzac, 435 route d’Aurillac Viazac Lot

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Cet été, Danse Passion propose des cours pour adultes en danse contemporaine et modern jazz, accessibles aux débutants comme aux initiés. Les séances ont lieu dans un cadre convivial, avec un encadrement professionnel.

Lundi de 18h à 19h ou de 19h à 20h

Jeudi de 18h à 19h ou de 19h à 20h

Du 18 août au 11 septembre 2025 inclus 10 .

Buzac, 435 route d’Aurillac Viazac 46100 Lot Occitanie +33 6 33 04 69 26

English :

This summer, Danse Passion is offering contemporary and modern jazz dance classes for adults, accessible to beginners and advanced alike. Sessions take place in a friendly setting, with professional coaching.

German :

Diesen Sommer bietet Danse Passion Kurse für Erwachsene in zeitgenössischem Tanz und Modern Jazz an, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Die Sitzungen finden in einem geselligen Rahmen unter professioneller Anleitung statt.

Italiano :

Quest’estate Danse Passion offre corsi di danza contemporanea e modern jazz per adulti, accessibili sia a principianti che a ballerini esperti. Le sessioni si svolgono in un’atmosfera amichevole, con un coaching professionale.

Espanol :

Este verano, Danse Passion ofrece clases de danza contemporánea y jazz moderno para adultos, accesibles tanto a principiantes como a bailarines avanzados. Las clases se imparten en un ambiente acogedor, con asesoramiento profesional.

