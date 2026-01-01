Stage de danse de l’Arbre Vert Salle La Pléiade Étaules

Stage de danse de l’Arbre Vert

Salle La Pléiade
35 chemin de Sable
Étaules
Charente-Maritime

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Stage de danse organisée par l’Arbre Vert

14h30-16h30

Salle La Pléiade

+33 6 81 84 11 18
larbrevertnordsud@laposte.net

English :

Dance workshop organized by l’Arbre Vert

2:30 pm 4:30 pm

Salle La Pléiade

L’événement Stage de danse de l’Arbre Vert Étaules a été mis à jour le 2026-01-12 par Mairie d’Etaules