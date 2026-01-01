Stage de danse de l’Arbre Vert Salle La Pléiade Étaules
Stage de danse de l’Arbre Vert
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Début : 2026-01-24 14:30:00
Stage de danse organisée par l’Arbre Vert
14h30-16h30
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 84 11 18 larbrevertnordsud@laposte.net
English :
Dance workshop organized by l’Arbre Vert
2:30 pm 4:30 pm
