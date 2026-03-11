Stage de danse de Studio Pulsation Salle Polyvalente Fontvieille
Stage de danse de Studio Pulsation Salle Polyvalente Fontvieille samedi 23 mai 2026.
Stage de danse de Studio Pulsation
Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 de 9h à 12h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Nous avons l’immense plaisir de vous convier au prochain stage de @studiopulsation en compagnie de Christophe Licata, danseur emblématique de l’émission Danse avec les stars , spécialisé dans les danses latines et standards
Les Inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous dès l’âge de 7 ans et pour tous les niveaux.
Une séance photo sera proposée à la fin de chaque cours pour les participant(e)s.
Pour s’inscrire
Rendez-vous sur notre billetterie disponible via le lien en bio pour acheter vos places, puis complétez et renvoyez la fiche d’inscription que vous pourrez télécharger dans le récapitulatif avant paiement à l’adresse suivante studio.pulsation@gmail.com
Nous avons hâte de vous retrouver pour cet événement qui s’annonce déjà mémorable !
À très vite !
CM AFFICHE @digitalpilles .
Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 98 06 77 contact@studiopulsation.fr
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English :
We are delighted to invite you to the next @studiopulsation workshop with Christophe Licata, iconic dancer from the television programme ‘Dancing with the Stars’, specialising in Latin and ballroom dancing.
L’événement Stage de danse de Studio Pulsation Fontvieille a été mis à jour le 2026-03-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles