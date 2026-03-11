Stage de danse de Studio Pulsation Salle Polyvalente Fontvieille

Stage de danse de Studio Pulsation

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 de 9h à 12h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nous avons l’immense plaisir de vous convier au prochain stage de @studiopulsation en compagnie de Christophe Licata, danseur emblématique de l’émission Danse avec les stars , spécialisé dans les danses latines et standards

Les Inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous dès l’âge de 7 ans et pour tous les niveaux.

Une séance photo sera proposée à la fin de chaque cours pour les participant(e)s.

Pour s’inscrire

Rendez-vous sur notre billetterie disponible via le lien en bio pour acheter vos places, puis complétez et renvoyez la fiche d’inscription que vous pourrez télécharger dans le récapitulatif avant paiement à l’adresse suivante studio.pulsation@gmail.com

Nous avons hâte de vous retrouver pour cet événement qui s’annonce déjà mémorable !

À très vite !

CM AFFICHE @digitalpilles .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 98 06 77 contact@studiopulsation.fr

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English :

We are delighted to invite you to the next @studiopulsation workshop with Christophe Licata, iconic dancer from the television programme ‘Dancing with the Stars’, specialising in Latin and ballroom dancing.

L’événement Stage de danse de Studio Pulsation Fontvieille a été mis à jour le 2026-03-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles