Stage de danse égyptienne Au dojo (mur à gauche) Bidache

Stage de danse égyptienne Au dojo (mur à gauche) Bidache dimanche 31 août 2025.

Stage de danse égyptienne

Au dojo (mur à gauche) Allée du parc des sports Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Niveau débutant, ouvert à tous. .

Au dojo (mur à gauche) Allée du parc des sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 35 23 51

English : Stage de danse égyptienne

German : Stage de danse égyptienne

Italiano :

Espanol : Stage de danse égyptienne

L’événement Stage de danse égyptienne Bidache a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Pays Basque