Stage de danse enfants – Association Danse En Tout Sens, Piano’cktail, Bouguenais

Stage de danse enfants – Association Danse En Tout Sens Lundi 23 février, 15h00 Piano’cktail Loire-Atlantique

20 € / 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T15:00:00+01:00 – 2026-02-23T16:15:00+01:00

Stage de danse de 3 jours, encadré par Maeva Truchot, professeure diplômée d’état, avec une approche toujours sensorielle et ludique de la danse contemporaine.

Ouvert à tous élèves adhérents ET public extérieur, de 7 à 11 ans

Cours de 1h15

Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 février 2026 de 15h à 16h15 dans la salle d’exposition du Piano’cktail à Bouguenais.

Piano'cktail Rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire

