STAGE DE DANSE ENFANTS Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 15:00 – 16:15

Gratuit : non Pour les trois jours :20 € pour les adhérent·es30 € pour les non-adhérent·es de 7 à 11 ans

Stage de danse de 3 jours, Encadré par Maeva Truchot, professeure diplômée d’étatavec une approche toujours sensorielle et ludique de la danse contemporaine. Ouvert à tous élèves adhérents ET public extérieur, de 7 à 11 ansCours de 1h15 – De 15h00 à 16h15 – lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 févrierTarifs : 20€ Adhérents / 30 € Extérieur Le stage aura lieu dans la salle d’exposition du Piano’cktail à Bouguenais.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr https://linktr.ee/danseentoussens



