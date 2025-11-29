Stage de danse et bal d’automne.

Salle des fêtes de l’abbaye Corbigny Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Un stage de danse vous est proposé de 14 à 18 h. Il sera animé par Gilles Lauprêtre. Passionné par les répertoires des terroirs de bourrées et par l’histoire de la danse de bal, Gilles vous présentera différents répertoires de bourrées. Le stage qui est ouvert à tous sauf grands débutants.

Le soir, à partir de 21 h le bal débutera avec Duo Biscotte Marela Sammarone et Adrien Cougny vous emmènerons autour d’un répertoire principalement Morvan. Puis Barrage, groupe composé Maxime Barbeau à l’accordéon, Jean Pascal Pin à la vielle à roue et Quentin Millet à la cornemuse vous plongera dans une musique ou la subtilité rencontre l’énergie pour un bal groové. .

Salle des fêtes de l’abbaye Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 73 92 71 encasdanse.58@gmail.com

English : Stage de danse et bal d’automne.

German : Stage de danse et bal d’automne.

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de danse et bal d’automne. Corbigny a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Tannay Brinon Corbigny