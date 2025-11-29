Stage de danse et bal d’automne. Corbigny
Stage de danse et bal d'automne. Corbigny samedi 29 novembre 2025.
Stage de danse et bal d’automne.
Salle des fêtes de l’abbaye Corbigny Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
2025-11-29
Un stage de danse vous est proposé de 14 à 18 h. Il sera animé par Gilles Lauprêtre. Passionné par les répertoires des terroirs de bourrées et par l’histoire de la danse de bal, Gilles vous présentera différents répertoires de bourrées. Le stage qui est ouvert à tous sauf grands débutants.
Le soir, à partir de 21 h le bal débutera avec Duo Biscotte Marela Sammarone et Adrien Cougny vous emmènerons autour d’un répertoire principalement Morvan. Puis Barrage, groupe composé Maxime Barbeau à l’accordéon, Jean Pascal Pin à la vielle à roue et Quentin Millet à la cornemuse vous plongera dans une musique ou la subtilité rencontre l’énergie pour un bal groové. .
Salle des fêtes de l’abbaye Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 73 92 71 encasdanse.58@gmail.com
