Stage de danse et écriture – Association Danse En Tout Sens, Piano’cktail, Bouguenais

Stage de danse et écriture – Association Danse En Tout Sens Lundi 23 février, 18h30 Piano’cktail Loire-Atlantique

40 € / 50 €

Stage de danse de 3 jours, avec Maeva Truchot, professeure de danse contemporaine, et Sandrine Resweber, animatrice écriture, sur le thème des mots liés au mouvement.

Du mouvement improvisé et écrit ;

Des mots qui seront un appui pour se créer un imaginaire, une sensation, un état ;

Des textes qui amèneront une rythmique puis une autre ;

Trois rencontres sur trois jours consécutifs, autour du mouvement, des mots et des sons.

Accompagné de Sandrine et Maeva, nous vous proposons de prendre ces temps pour vous, pour créer ensemble, dans le plaisir et la simplicité.

Pas de niveau requis, juste vous et nous, tels que nous sommes.

– Ouvert à tous élèves adhérents ET public extérieur, à partir de 12 ans

– Cours de 2h

Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 février 2026 de de 18h30 à 20h30 dans la salle d’exposition du Piano’cktail à Bouguenais.

Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/danseentoussens »}, {« type »: « email », « value »: « danseentoussens@gmail.com »}]

Tissage entre les mots et les mouvements