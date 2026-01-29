STAGE DE DANSE ET ECRITURE Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-23 18:30 – 20:30

Gratuit : non Pour les trois jours : 40 € pour les adhérent·es50 € pour les non adhérent·es Adultes et ados, à partir de 12 ans

Stage « Tissage Danse & Ecriture »Stage de danse de 3 jours, avec Maeva Truchot, professeure de danse contemporaine et Sandrine Resweber, animatrice écriture, sur le thème des mots liés au mouvementOuvert à tous élèves adhérents ET public extérieur, à partir de 12 ansCours de 2h00 – De 18h30 à 20h30 – lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 févrierTarifs : Stage ado /adulte : 40€ Adhérents / 50 € Extérieur Le stage aura lieu dans la salle d’exposition du Piano’cktail à Bouguenais. Du mouvement improvisé et écrit ;Des mots qui seront un appui pour se créer un imaginaire, une sensation, un état ;Des textes qui amènerons une rythmique puis une autre ;Trois rencontres sur trois jours consécutifs, autour du mouvement, des mots et des sons. Accompagné de Sandrine et Maeva, nous vous proposons de prendre ces temps pour vous, pour créer ensemble, dans le plaisir et la simplicité. Pas de niveau requis, juste vous et nous, tel que nous sommes.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr https://linktr.ee/danseentoussens



