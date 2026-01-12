STAGE DE DANSE ET PERCUSSIONS DE CÔTE D’IVOIRE Montrodat
STAGE DE DANSE ET PERCUSSIONS DE CÔTE D’IVOIRE
Salle des fêtes Montrodat Lozère
Tarif : 30 – 30 – EUR
Journée
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Stage de danse et percussions Africaines
10h 12h Percussions avec Bahi
12h 14h Repas partagé
14h 17h Danse avec Salem
Salle des fêtes Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 6 82 97 24 06 manofola.mjls@gmail.com
English :
African dance and percussion workshop
10am-12pm: Percussion with Bahi
12h 14h Shared meal
14h 17h Dance with Salem
