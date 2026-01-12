STAGE DE DANSE ET PERCUSSIONS DE CÔTE D’IVOIRE Montrodat

STAGE DE DANSE ET PERCUSSIONS DE CÔTE D’IVOIRE

Salle des fêtes Montrodat Lozère

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Stage de danse et percussions Africaines

10h 12h Percussions avec Bahi

12h 14h Repas partagé

14h 17h Danse avec Salem

Salle des fêtes Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 6 82 97 24 06 manofola.mjls@gmail.com

English :

African dance and percussion workshop

10am-12pm: Percussion with Bahi

12h 14h Shared meal

14h 17h Dance with Salem

