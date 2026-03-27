STAGE DE DANSE ET PERCUSSIONS DU SÉNÉGAL Marvejols samedi 18 avril 2026.
Gymnase du Ranquet Marvejols Lozère
Tarif : 30 – 30 – EUR
Journée
Stage de danse et percussions Africaines
10h 12h Percussions avec Sangue
12h 14h Repas partagé
14h 17h Danse avec Maty
Gymnase du Ranquet Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 82 97 24 06 manofola.mjls@gmail.com
English :
African dance and percussion workshop
10am-12pm: Percussion with Sangue
12h 14h Shared meal
14h 17h Dance with Maty
L’événement STAGE DE DANSE ET PERCUSSIONS DU SÉNÉGAL Marvejols a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Gévaudan Destination
