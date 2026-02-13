Stage de Danse et Yoga – 20 au 23 février 2026, Salle Jean Favre, Langres

Stage de Danse et Yoga – 20 au 23 février 2026 20 – 23 février Salle Jean Favre Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T12:30:00+01:00 – 2026-02-20T13:30:00+01:00

Fin : 2026-02-23T14:30:00+01:00 – 2026-02-23T19:00:00+01:00

Stage de Danse & Yoga à Langres du 20 au 23 février 2026 dans les salles hautes de Jean Favre.

Ce stage de danse est ouvert à tous, adultes et adolescents à partir de 12 ans pour les cours de danse et à partir de 16 ans pour les cours de yoga.

Pendant 4 jours vous pourrez découvrir l’univers de la Compagnie ZEO aux côtés de Zoé Wojcik, danseuse et chorégraphe, à travers les cours de danse et l’atelier chorégraphique.

Ce sera également l’occasion de rentrer dans le processus de création de « Jojo » , pièce qui verra le jour en 2027.

Si vous êtes passionnés par la danse et le mouvement et que vous souhaitez danser voyager à travers différentes esthétiques, pour vous nourrir, vous challenger et surtoutprendre du plaisir : ALORS N’HÉSITEZ PLUS !

IMPORTANT : – Inscription obligatoire sur Hello Asso – en dessous de 5 inscriptions le stage ne pourra être maintenu.- Toute inscription annulée après le 1er février ne pourra être remboursée.- Il est obligatoire de participer au cours de classique ou de contemporain pour participer à l’atelier chorégraphique.- Ce stage de danse est ouvert à tous, adultes et adolescents à partir de 12 ans pour les cours de danse et à partir de 16 ans pour les cours de yoga.

Possibilité de faire les quatre jours comme seulement 1,2 ou 3. (contactez nous pour le tarif dans ce cas)

Si vous avez des questions ou besoin de plus d’informations : Nous contacter par mail : billetteriecompagniezeo@gmail.comou téléphone : 06 68 95 86 28ou Instagram : @compagniezeo

Salle Jean Favre Rue jean favre 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

Cie ZEO / Studio M