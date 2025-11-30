Stage de danse flamenco avec Kuky Santiago Flamenco en France Paris
Stage de danse flamenco avec Kuky Santiago Flamenco en France Paris dimanche 30 novembre 2025.
Au cours de ce stage, vous approfondirez vos connaissances techniques et apprendrez les subtilités d’un palo.Pour
le premier stage de novembre, Kuky vous propose d’étudier tous les
aspects de l’alegria, un palo qu’il connait très bien et interprète avec
brio.
2 NIVEAUX :
13h30-15h30 : Débutant (avec pratique d’au moins 2 à 3 ans) / Inter 1
16h00-18h00 : Inter 2 à Avancé
PLANNING
Dimanche 30 novembre 2025
Dimanche 25 janvier 2026
Dimanche 19 avril 2026
La réservation et le paiement se font impérativement avant le début du stage sur la plateforme Hello Asso. https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/stage-de-danse-avec-kuky-santiago
BIO
Né en Belgique, Kuky Santiago
commence à danser dès l’âge de 3 ans sous la direction de son père Tony
Santiago et de son oncle Leo Molina. C’est un danseur de caractère, qui
se produisait déjà à l’ âge de 6 ans au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles.
À l’âge de 20 ans, il s’installe à Cadiz, où il devient rapidement un des bailaores les plus prometteurs de
la capitale gaditane. Il y remporte de nombreux premiers prix. Il
s’installe ensuite à Séville, où durant 3 ans, il suit les cours de la
famille Farruco, Juan de los Reyes, Manuel Betanzos, Andres Peña, Pilar
Ogalla, Rafael Campallo, Rafaela Carrasco, El Junco, Manolo MArin ou
encore Rafael et Adela Campallo…
Depuis,
il a dansé dans de nombreux pays : les Pays-Bas, la France,
l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, le Costa Rica, la Martinique, la
Grèce, l’Italie, le Maroc, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la
Suisse, la Pologne, l´Argentine, la Corée du Sud.
Il
a participé à de nombreuses productions telles « Le Cid » durant 3 ans
ou encore « El Cordobes » durant 2 ans et a dansé aux côtés d’artistes de
la taille de Luis de la Carrasca, David Palomar, Chiquetete, Arcangel,
Chano Lobato, Mariana Cornejo ou el « Cascarilla de Cádiz », Maria del Mar
Moreno.
Kuky Santiago offre un baile puro, énergique et empli de nuances. Reconnu pour son soniquete
et son sens du compas, il allie dans sa danse les détails du flamenco
le pus authentique avec une touche personnelle inspirée des nouvelles valeurs de l’art flamenco. Kuky
Santiago sait tirer parti de n’importe quel cuadro de cante, en
propulsant de superbe manière le cante et le toque avec sa danse.
Elégance et finesse du “braceo” complètent un “zapateado” impressionnant
et des “remates” impeccables.
Professeur expérimenté, animé par le goût de la transmission, Kuky donne régulièrement des stages en France et en Belgique.
En
2013, il a ouvert son académie « Lo Nuestro » à Bordeaux puis fonde en
2019 sa propre compagnie avec laquelle il créée son premier spectacle “Donde sea…pero contigo !”, suivi de “Instinto” (2021) et de “Cuento el Flamenco” (2023).
Le danseur Kuky Santiago vous propose trois sessions de stages sur trois week-ends pour vous perfectionner dans un palo du flamenco.
Le dimanche 30 novembre 2025
de 13h30 à 18h00
payant
1 session de 2 heures
Non-adhérent.e : 55€
Adhérent.e : 40€
3 sessions (6 heures au total) : Non-adhérent : 150€ au lieu de 165€
Adhérent.e : 110€ au lieu de 120€
Tout public.
Flamenco en France 37bis rue des Trois bornes 75011 Paris
https://www.flamencoenfrance.fr/stages/stage-de-danse-avec-kuky-santiago-2025-10-10 +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/2015457729221320 https://www.facebook.com/events/2015457729221320