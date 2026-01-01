Stage de danse flamenco avec Kuky Santiago Flamenco en France Paris

Après un premier stage très énergique en novembre, Kuky revient approfondir les bases de l’Alegria.

Au cours de ce stage, vous consoliderez vos connaissances techniques et apprendrez les subtilités d’un palo. Pour

le premier stage de novembre, Kuky vous propose d’étudier tous les

aspects de l’alegria, un palo qu’il connait très bien et interprète avec

brio.

2 NIVEAUX :

13h30-15h30 : Débutant (avec pratique d’au moins 2 à 3 ans) / Inter 1

16h00-18h00 : Inter 2 à Avancé

PLANNING

Dimanche 25 janvier 2026

Dimanche 19 avril 2026

La réservation et le paiement se font impérativement avant le début du stage sur la plateforme Hello Asso. https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/stage-de-danse-avec-kuky-santiago

BIO

Né en Belgique, Kuky Santiago

commence à danser dès l’âge de 3 ans sous la direction de son père Tony

Santiago et de son oncle Leo Molina. C’est un danseur de caractère, qui

se produisait déjà à l’ âge de 6 ans au Palais des Beaux-Arts de

Bruxelles.

À l’âge de 20 ans, il s’installe à Cadiz, où il devient rapidement un des bailaores les plus prometteurs de

la capitale gaditane. Il y remporte de nombreux premiers prix. Il

s’installe ensuite à Séville, où durant 3 ans, il suit les cours de la

famille Farruco, Juan de los Reyes, Manuel Betanzos, Andres Peña, Pilar

Ogalla, Rafael Campallo, Rafaela Carrasco, El Junco, Manolo MArin ou

encore Rafael et Adela Campallo…

Depuis,

il a dansé dans de nombreux pays : les Pays-Bas, la France,

l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, le Costa Rica, la Martinique, la

Grèce, l’Italie, le Maroc, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la

Suisse, la Pologne, l´Argentine, la Corée du Sud.

Il

a participé à de nombreuses productions telles « Le Cid » durant 3 ans

ou encore « El Cordobes » durant 2 ans et a dansé aux côtés d’artistes de

la taille de Luis de la Carrasca, David Palomar, Chiquetete, Arcangel,

Chano Lobato, Mariana Cornejo ou el « Cascarilla de Cádiz », Maria del Mar

Moreno.

Kuky Santiago offre un baile puro, énergique et empli de nuances. Reconnu pour son soniquete

et son sens du compas, il allie dans sa danse les détails du flamenco

le pus authentique avec une touche personnelle inspirée des nouvelles valeurs de l’art flamenco. Kuky

Santiago sait tirer parti de n’importe quel cuadro de cante, en

propulsant de superbe manière le cante et le toque avec sa danse.

Elégance et finesse du “braceo” complètent un “zapateado” impressionnant

et des “remates” impeccables.

Professeur expérimenté, animé par le goût de la transmission, Kuky donne régulièrement des stages en France et en Belgique.

En

2013, il a ouvert son académie « Lo Nuestro » à Bordeaux puis fonde en

2019 sa propre compagnie avec laquelle il créée son premier spectacle “Donde sea…pero contigo !”, suivi de “Instinto” (2021) et de “Cuento el Flamenco” (2023).

Le danseur Kuky Santiago vous propose trois sessions de stages sur trois week-ends pour vous perfectionner dans un palo du flamenco.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 13h30 à 18h00

payant

1 session de 2 heures

Non-adhérent.e : 55€

Adhérent.e : 40€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T14:30:00+01:00

fin : 2026-01-25T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T13:30:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00

Flamenco en France 37bis rue des Trois bornes 75011 Paris

https://www.flamencoenfrance.fr/stages/stage-de-danse-avec-kuky-santiago-2025-10-10 +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/2015457729221320 https://www.facebook.com/events/2015457729221320



Afficher la carte du lieu Flamenco en France et trouvez le meilleur itinéraire

