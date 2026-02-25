Stage de danse French Cancan Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Stage de danse French Cancan

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

2026-03-07 2026-04-04 2026-05-23 2026-06-13

Lacez vos bottines, soulevez vos jupons, et c’est parti pour le Cancan ! Remontons au temps de la Belle époque afin de découvrir les pas mythiques de cette danse énergique ! Marlène Lecoeur, cancaneuse passionnée, vous initiera à la pratique et à l’histoire de cette danse. Et ce à grands coups de cris et de froufrous !

Animé par Marlène LECŒUR. .

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org

English :

Lace up your boots, lift up your petticoats, and let’s get ready for the Cancan! Let’s take a trip back to the Belle Epoque to discover the mythical steps of this energetic dance! Marlène Lecoeur, a passionate cancan dancer, will introduce you to the practice and history of this dance.

