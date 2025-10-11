STAGE DE DANSE HALLOWEEN ART’CORPS Sérignan
STAGE DE DANSE HALLOWEEN ART’CORPS Sérignan samedi 11 octobre 2025.
STAGE DE DANSE HALLOWEEN ART’CORPS
27 Rue de la Prud’Homie Sérignan Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Plongez dans l’ambiance envoûtante d’Halloween avec un stage de danse fun et effrayant ! Chorégraphies originales, costumes terrifiants et bonne humeur garantis.
Session 1 7/9 ans 13h30-15h30
Session 2 4/6 ans 16h00-18h00
Session 3 10/13 ans 19h30-21h30
Vibrez au rythme d’Halloween lors d’un stage de danse unique ! Entre pas endiablés et chorégraphies mystérieuses, plongez dans une atmosphère à la fois festive et frissonnante. Costumes, musiques ensorcelantes et énergie collective vous transporteront dans un univers magique. Un moment ludique, créatif et terriblement fun à partager entre passionnés !
27 Rue de la Prud’Homie Sérignan 34410 Hérault Occitanie
English :
Immerse yourself in the spellbinding atmosphere of Halloween with a fun and spooky dance workshop! Original choreography, terrifying costumes and good humor guaranteed.
Session 1 7/9 years: 1:30-3:30 pm
Session 2 4/6 years: 16:00-18:00
Session 3 10/13 years: 7.30-9.30pm
German :
Tauchen Sie ein in die bezaubernde Atmosphäre von Halloween mit einem Tanzkurs, der Spaß macht und gruselig ist! Originelle Choreographien, gruselige Kostüme und gute Laune sind garantiert.
Session 1 7/9 Jahre: 13.30-15.30 Uhr
Session 2 4/6 Jahre: 16.00-18.00 Uhr
Session 3 10/13 Jahre: 19.30-21.30 Uhr
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera incantata di Halloween con un corso di danza divertente e spettrale! Coreografie originali, costumi terrificanti e buonumore garantiti.
Sessione 1 7/9 anni: 13.30-15.30
Sessione 2 4/6 anni: 16:00-18:00
Sessione 3 10/13 anni: 19.30-21.30
Espanol :
Sumérgete en el ambiente hechizante de Halloween con una divertida y espeluznante clase de baile Coreografías originales, disfraces terroríficos y buen humor garantizados.
Sesión 1 7/9 años: 13h30-15h30
Sesión 2 4/6 años: 16h00-18h00
Sesión 3 10/13 años: 19h30-21h30
L’événement STAGE DE DANSE HALLOWEEN ART’CORPS Sérignan a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE