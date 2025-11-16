Stage de danse Heels Le Plessis-Belleville

Stage de danse Heels Le Plessis-Belleville dimanche 16 novembre 2025.

Stage de danse Heels

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

Date(s) :

2025-11-16

✨Envie de briller en talons et de passer un super après_midi ?

La Gueudry Dance School vous invite à un stage Heels fun et accessible à tous les niveaux !

– Date Dimanche 16 novembre

– Horaire 14h 16h

– Tarif 30€ par personne

– Lieu 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville

Au programme technique, posture, confiance en talons, et une chorégraphie adaptée à chaque niveau.

Débutantes bienvenues

➡️ Talons fortement conseillés, tenue confortable

Places limitées, réservez vite !

Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2

A très vite pour danse et s’amuser On vous attend avec le sourire !

✨Envie de briller en talons et de passer un super après_midi ?

La Gueudry Dance School vous invite à un stage Heels fun et accessible à tous les niveaux !

– Date Dimanche 16 novembre

– Horaire 14h 16h

– Tarif 30€ par personne

– Lieu 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville

Au programme technique, posture, confiance en talons, et une chorégraphie adaptée à chaque niveau.

Débutantes bienvenues

➡️ Talons fortement conseillés, tenue confortable

Places limitées, réservez vite !

Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2

A très vite pour danse et s’amuser On vous attend avec le sourire ! .

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

English :

want to shine in heels and have a great afternoon?

The Gueudry Dance School invites you to a fun Heels workshop accessible to all levels!

– Date: Sunday, November 16

– Schedule: 2pm 4pm

– Price: 30? per person

– Location: 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville

? Program: technique, posture, confidence in heels, and choreography adapted to each level.

Beginners welcome

?? Heels strongly recommended, comfortable clothing ?

Places are limited, so book fast!

registration: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2

See you soon for dancing and fun we’ll be waiting for you with a smile!

German :

?Lust, in Absatzschuhen zu glänzen und einen tollen Nachmittag zu verbringen???

Die Gueudry Dance School lädt Sie zu einem Heels-Workshop ein, der Spaß macht und für alle Niveaus geeignet ist!

– Datum: Sonntag, 16. November

– Uhrzeit: 14h 16h

– Preis: 30? pro Person

– Ort: 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville

? Auf dem Programm stehen Technik, Haltung, Vertrauen in Absätze und eine Choreografie, die an jedes Niveau angepasst ist.

Anfängerinnen willkommen

?? Absätze dringend empfohlen, bequeme Kleidung ?

Begrenzte Plätze, schnell buchen!

anmeldung: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2

Bis bald zum Tanzen und Spaß haben Wir erwarten Sie mit einem Lächeln!

Italiano :

volete brillare con i tacchi e passare un bel pomeriggio?

La Scuola di danza Gueudry vi invita a un workshop sui tacchi divertente e accessibile a tutti i livelli!

– Data: domenica 16 novembre

– Orario: 14:00 16:00

– Prezzo: 30€ a persona

– Luogo 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville

? In programma: tecnica, postura, sicurezza sui tacchi e coreografie adatte a ogni livello.

I principianti sono i benvenuti

?? Si consiglia vivamente l’uso dei tacchi, abbigliamento comodo

I posti sono limitati, quindi prenotate in fretta!

iscrizione: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2

Ci vediamo presto per ballare e divertirci: vi aspettiamo con un sorriso!

Espanol :

¿Quieres brillar con tacones y pasar una tarde estupenda?

¡La Escuela de Danza Gueudry te invita a un taller de Tacones divertido y accesible para todos los niveles!

– Fecha: Domingo 16 de noviembre

– Horario: 14:00 16:00

– Precio: 30? por persona

– Lugar: 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville

? En el programa: técnica, postura, confianza en los tacones y coreografía adaptada a cada nivel.

Se admiten principiantes

?? Tacones muy recomendables, ropa cómoda ?

Las plazas son limitadas, así que ¡reserva rápido!

inscripción: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2

Nos vemos pronto para bailar y divertirnos, ¡te esperamos con una sonrisa!

L’événement Stage de danse Heels Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme du Pays Valois