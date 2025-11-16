Stage de danse Heels Le Plessis-Belleville
Stage de danse Heels Le Plessis-Belleville dimanche 16 novembre 2025.
Stage de danse Heels
4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 16:00:00
Date(s) :
2025-11-16
✨Envie de briller en talons et de passer un super après_midi ?
La Gueudry Dance School vous invite à un stage Heels fun et accessible à tous les niveaux !
– Date Dimanche 16 novembre
– Horaire 14h 16h
– Tarif 30€ par personne
– Lieu 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville
Au programme technique, posture, confiance en talons, et une chorégraphie adaptée à chaque niveau.
Débutantes bienvenues
➡️ Talons fortement conseillés, tenue confortable
Places limitées, réservez vite !
Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2
A très vite pour danse et s’amuser On vous attend avec le sourire !
✨Envie de briller en talons et de passer un super après_midi ?
La Gueudry Dance School vous invite à un stage Heels fun et accessible à tous les niveaux !
– Date Dimanche 16 novembre
– Horaire 14h 16h
– Tarif 30€ par personne
– Lieu 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville
Au programme technique, posture, confiance en talons, et une chorégraphie adaptée à chaque niveau.
Débutantes bienvenues
➡️ Talons fortement conseillés, tenue confortable
Places limitées, réservez vite !
Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2
A très vite pour danse et s’amuser On vous attend avec le sourire ! .
4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France
English :
want to shine in heels and have a great afternoon?
The Gueudry Dance School invites you to a fun Heels workshop accessible to all levels!
– Date: Sunday, November 16
– Schedule: 2pm 4pm
– Price: 30? per person
– Location: 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville
? Program: technique, posture, confidence in heels, and choreography adapted to each level.
Beginners welcome
?? Heels strongly recommended, comfortable clothing ?
Places are limited, so book fast!
registration: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2
See you soon for dancing and fun we’ll be waiting for you with a smile!
German :
?Lust, in Absatzschuhen zu glänzen und einen tollen Nachmittag zu verbringen???
Die Gueudry Dance School lädt Sie zu einem Heels-Workshop ein, der Spaß macht und für alle Niveaus geeignet ist!
– Datum: Sonntag, 16. November
– Uhrzeit: 14h 16h
– Preis: 30? pro Person
– Ort: 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville
? Auf dem Programm stehen Technik, Haltung, Vertrauen in Absätze und eine Choreografie, die an jedes Niveau angepasst ist.
Anfängerinnen willkommen
?? Absätze dringend empfohlen, bequeme Kleidung ?
Begrenzte Plätze, schnell buchen!
anmeldung: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2
Bis bald zum Tanzen und Spaß haben Wir erwarten Sie mit einem Lächeln!
Italiano :
volete brillare con i tacchi e passare un bel pomeriggio?
La Scuola di danza Gueudry vi invita a un workshop sui tacchi divertente e accessibile a tutti i livelli!
– Data: domenica 16 novembre
– Orario: 14:00 16:00
– Prezzo: 30€ a persona
– Luogo 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville
? In programma: tecnica, postura, sicurezza sui tacchi e coreografie adatte a ogni livello.
I principianti sono i benvenuti
?? Si consiglia vivamente l’uso dei tacchi, abbigliamento comodo
I posti sono limitati, quindi prenotate in fretta!
iscrizione: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2
Ci vediamo presto per ballare e divertirci: vi aspettiamo con un sorriso!
Espanol :
¿Quieres brillar con tacones y pasar una tarde estupenda?
¡La Escuela de Danza Gueudry te invita a un taller de Tacones divertido y accesible para todos los niveles!
– Fecha: Domingo 16 de noviembre
– Horario: 14:00 16:00
– Precio: 30? por persona
– Lugar: 4 avenue de la Gare, Le Plessis-Belleville
? En el programa: técnica, postura, confianza en los tacones y coreografía adaptada a cada nivel.
Se admiten principiantes
?? Tacones muy recomendables, ropa cómoda ?
Las plazas son limitadas, así que ¡reserva rápido!
inscripción: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-heels-by-alexandra-plessis-16-11-25-2
Nos vemos pronto para bailar y divertirnos, ¡te esperamos con una sonrisa!
L’événement Stage de danse Heels Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme du Pays Valois