Stage de danse heels le Mètre Cube Montignac-Lascaux
Stage de danse heels le Mètre Cube Montignac-Lascaux dimanche 12 avril 2026.
Stage de danse heels
le Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
16h 18h. Marche, posture, équilibre, attitude, technique et enfin, petite chorégraphie pour poser son énergie. Réservation en ligne. 10€ ou 15€
Stage d’initiation au heels avec Roxane.
Au programme, les bases marche, posture, équilibre, attitude, technique et enfin, petite chorégraphie pour poser son énergie.
Pour toutes celles qui ont envie de se sentir plus confiantes, de se reconnecter à leur corps, d’explorer leur féminité et de prendre leur place sans s’excuser. Le tout dans un cadre bienveillant, sans jugement, sans pression.
Réservation en ligne. .
le Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 68 19 14 les.scenophoriques@gmail.com
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English : Stage de danse heels
4pm 6pm. Step, posture, balance, attitude, technique and finally, a little choreography to put down your energy. Book online. 10? or 15?
L’événement Stage de danse heels Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère