STAGE DE DANSE HIP-HOP AVEC LISE DUSUEL Quai des Arts Pornichet

Danser, créer, partager… et monter sur scène !

La chorégraphe Lise Dusuel propose un stage immersif de deux jours pour découvrir ou approfondir la danse hip-hop, dans un esprit de partage et de créativité. Ouvert à tous les niveaux à partir de 12 ans, ce stage gratuit se clôturera par une restitution publique en première partie du spectacle Ces choses qui restent, la nouvelle création de la compagnie Aniaan, présentée le mardi 3 mars à 20h.

Informations pratiques

Où ?

A Quai des Arts

Quand ?

Samedi 28 février et dimanche 1er mars

⏰ Horaires ?

De 10h à 17h

L’inscription est-elle payante ?

Non, l’inscription est gratuite.

️ Faut-il réserver ?

Oui il faut réserver les places grâce au lien suivant réservation. Réservation possible sur place à la Billetterie de Quai des Arts ou au 02 28 55 99 43. .

