STAGE DE DANSE HIPHOP Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes mercredi 9 juillet 2025.

Gratuit : oui gratuit Adulte, Etudiant, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 50

Envie de découvrir la danse hip-hop ?Rendez-vous le mardi 9 juillet de 10h30 à 12h à la Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars pour un stage gratuit ouvert à tout public. Ce moment de partage et de mouvement sera animé par des danseur·euse·s passionné·e·s, dans une ambiance conviviale, dynamique et accessible à tous les niveaux.L’objectif : permettre à chacun·e de s’initier à la danse hip-hop, de s’exprimer librement et de vivre une belle expérience collective autour de la culture urbaine. Sans inscription, entrée libre. Venez nombreux·ses !

0658794874