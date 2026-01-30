Stage de danse Hiver 2026 Salle Omnisports Quiberon
Stage de danse Hiver 2026 Salle Omnisports Quiberon mercredi 25 février 2026.
Stage de danse Hiver 2026
Salle Omnisports Rue de Saint-Clément Quiberon Morbihan
3 jours de stage pour les vacances de février
Professeures diplômées d’état Isabelle Payet, Ema Malhomme, Alison Gaignoux
Disciplines proposées Jazz, Comédie musicale, Heels (chorégraphie sans talons)
Planning
– salle 1 ados/ adultes
* 13h30 14h45 Jazz
* 15h 16h15 Heels ( chorégraphie sans talons )
* 16h30- 17h45 Comédie Musicale
– salle 2 enfants ( dès 7 ans )
* 13h30 -14h45 Jazz
* 15h-16h15 Comédie Musicale .
Salle Omnisports Rue de Saint-Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 77 45 05 16
