Stage de danse Hiver 2026 Salle Omnisports Quiberon

Stage de danse Hiver 2026

Salle Omnisports Rue de Saint-Clément Quiberon Morbihan

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

3 jours de stage pour les vacances de février

Professeures diplômées d’état Isabelle Payet, Ema Malhomme, Alison Gaignoux

Disciplines proposées Jazz, Comédie musicale, Heels (chorégraphie sans talons)

Planning

– salle 1 ados/ adultes

* 13h30 14h45 Jazz

* 15h 16h15 Heels ( chorégraphie sans talons )

* 16h30- 17h45 Comédie Musicale

– salle 2 enfants ( dès 7 ans )

* 13h30 -14h45 Jazz

* 15h-16h15 Comédie Musicale .

Salle Omnisports Rue de Saint-Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 77 45 05 16

English : Stage de danse Hiver 2026

