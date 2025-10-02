Stage de Danse Initiation au WAAKING salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes

2€

Avec l’artiste Zuzu Sagindikova

Venez découvrir le WAAKING le jeudi 2 octobre 2025, de 20h45 à 22h15, avec l’artiste Zuzu Sagindikova.

Danseuse, chorégraphe et professeur autour des danses hip-hop, Waacking et House. Elle est leader de S.I.M. и WAACKATTACKE et co-gérante du studio de danse dom_dance_kz.

Parmi ses titres, on compte : gagnante du SDS 2019, WORD OF DANCE 2023, WAACKETION 2018, ALMATY DANCE FEST 2015, UPGRADE 2017, gagnante de Of Blaze 2025 hip hop, Under One Groove Singapore (2nd place). Elle est aussi une MC professionnelle depuis 7 ans. »

Lieu : Campus Beaulieu, salle de danse B2 du gymnase universitaire.

Le tarif : 2 euros.

30 places.

Inscriptions :

Envoyez « Je souhaite m’inscrire pour le stage du 2 octobre à 20h45 » à l’adresse suivante [pascale.chaussy@univ-rennes2.fr](mailto:pascale.chaussy@univ-rennes2.fr).

Vous recevrez ensuite un lien pour procéder au paiement.

Il faut impérativement avoir une adresse mail univ-rennes ou univ-rennes2 pour accéder au paiement en ligne pour finaliser votre inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T22:30:00.000+02:00

pascale.chaussy@univ-rennes2.fr

salle de danse Beaulieu (Bât. 35) allée Etienne Marey Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine