Stage de danse Jazz Roots Espace Thierry Sevestre de Cambremer Cambremer

Espace Thierry Sevestre de Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

Stage clown pour adultes

L’association l’Être enchanté vous propose un stage de clown adulte sur 2 jours

le samedi 21 et le dimanche 22 février de 10h à 17h30

à l’espace Thierry Sevestre à CAMBREMER

Ce stage sera animé par Chloé Lebon.

Places limitées, contact inscriptions anne.thibault@live.fr ou 06 46 16 11 86, coût 75 €

Chloé Lebon, comédienne, a suivi une formation dans les classes professionnelles du comédien à l’Association création, théâtre, éducation artistique (Actéa) à Caen pendant trois ans. Elle y a rencontré Marc Frémont auprès de qui elle découvre la pratique du clown. Ce qui lui donne envie de continuer à suivre une formation de clown, notamment au Centre national des arts et du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne. Le clown est pour moi, une manière sensible et intuitive de vivre sur un plateau, c’est jouer avec les contraintes pour explorer de nouveaux espaces de liberté, de plaisir et de folie , confie Chloé Lebon. .

Espace Thierry Sevestre de Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 46 16 11 86 anne.thibault@live.fr

English :

Clown workshop for adults

The L’Être enchanté association offers a 2-day adult clowning workshop

saturday February 21 and Sunday February 22 from 10am to 5:30pm

at Espace Thierry Sevestre in CAMBREMER

