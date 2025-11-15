Stage de danse Salle de l’AFR Jussey

Stage de danse

Salle de l’AFR 23 Rue de l’Hôtel de ville Jussey Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Lors d’un stage de deux jours, venez apprendre à danser le Tranky Doo au rythme du Jazz

Réservation par téléphone.

En partenariat avec l’AFR Jussey. .

Salle de l’AFR 23 Rue de l’Hôtel de ville Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 32 36 69

English : Stage de danse

German : Stage de danse

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de danse Jussey a été mis à jour le 2025-10-30 par JUSSEY TOURISME