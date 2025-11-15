Stage de danse Salle de l’AFR Jussey
Stage de danse Salle de l'AFR Jussey samedi 15 novembre 2025.
Stage de danse
Salle de l'AFR 23 Rue de l'Hôtel de ville Jussey Haute-Saône
Tarif : 30 EUR
Début : 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-15
Lors d’un stage de deux jours, venez apprendre à danser le Tranky Doo au rythme du Jazz
Réservation par téléphone.
En partenariat avec l’AFR Jussey. .
Salle de l’AFR 23 Rue de l’Hôtel de ville Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 32 36 69
