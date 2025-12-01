STAGE DE DANSE K-POP MAISON DES ASSOCIATIONS Boulogne-sur-Gesse
STAGE DE DANSE K-POP MAISON DES ASSOCIATIONS Boulogne-sur-Gesse dimanche 14 décembre 2025.
MAISON DES ASSOCIATIONS Avenue Charles Suran Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Chorégraphie de Corée du sud
Organisé par l’association KJComminges 20 .
kjcomminges@gmail.com
Choreography from South Korea
