Stage de danse Latin Fusion Le Plessis-Belleville
Stage de danse Latin Fusion Le Plessis-Belleville dimanche 8 mars 2026.
Stage de danse Latin Fusion
4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 15:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Venez travailler votre style, votre technique et surtout prendre un maximum de plaisir sur la piste !
Gueudry Dance School Le Plessis-Belleville
Dimanche 8 mars
de 14h à 15h
15€ (pack Latin Fusion + Bachata 35€)
4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France
English :
Come and work on your style, your technique and, above all, have maximum fun on the track!
? Gueudry Dance School ? Le Plessis-Belleville
sunday March 8
? 2 pm to 3 pm
? 15? (Latin Fusion + Bachata pack: 35?)
