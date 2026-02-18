Stage de danse Latin Fusion Le Plessis-Belleville

Stage de danse Latin Fusion

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 15:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Venez travailler votre style, votre technique et surtout prendre un maximum de plaisir sur la piste !

Gueudry Dance School Le Plessis-Belleville

Dimanche 8 mars

de 14h à 15h

15€ (pack Latin Fusion + Bachata 35€)

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

English :

Come and work on your style, your technique and, above all, have maximum fun on the track!

? Gueudry Dance School ? Le Plessis-Belleville

sunday March 8

? 2 pm to 3 pm

? 15? (Latin Fusion + Bachata pack: 35?)

