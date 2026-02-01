Stage de Danse Latines

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Stage exceptionnel !

Le dimanche 8 février 2026, venez danser à la Gueudry Dance School avec Maxime Dereymez, danseur de Danse avec les Stars , plusieurs fois vainqueur de l’émission !

Venez apprendre les danses latines avec lui.

Une expérience intense, énergique et inoubliable… à ne pas manquer !

️ Dimanche 8 février

de 14h30 à 16h

Gueudry Dance School, 4 avenue de la Gare 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

40€ par personne

️ Billetterie https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-8-fevrier-gds-le-plessis?utm_source=app_ha&utm_campaign=share_campaign_button&utm_medium=ios

Info: 06.66.47.76.94.

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 66 47 76 94

English :

? An exceptional course!

On Sunday February 8, 2026, come and dance at the Gueudry Dance School with Maxime Dereymez, dancer on Danse avec les Stars and multiple winner of the show!

Come and learn Latin dances with him.

An intense, energetic and unforgettable experience?not to be missed!

?? Sunday, February 8

? 2:30 pm to 4 pm

? Gueudry Dance School, 4 avenue de la Gare 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

? 40? per person

?? Ticket office: https://www.helloasso.com/associations/gueudrydanceschool/evenements/stage-8-fevrier-gds-le-plessis?utm_source=app_ha&utm_campaign=share_campaign_button&utm_medium=ios

? Info: 06.66.47.76.94.

L’événement Stage de Danse Latines Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme du Pays de Valois